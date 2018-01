Wilheim: pensador da cidade atual

Estão abertas as inscrições para um ciclo de eventos dedicado a debater o legado do arquiteto e urbanista Jorge Wilheim (1928-2014). Promovidos pelo Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista) e organizados pela socióloga Ana Maria Wilheim, filha do arquiteto, os debates ocorrem de 22 de agosto a 12 de setembro – e abrem uma série de celebrações pelos 90 anos de nascimento de Wilheim. As inscrições podem ser feitas em sescsp.org.br/cpf.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.