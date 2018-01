‘Waze para quem vai a pé’ será lançado na quarta

__________________________________________

Inspirado no Waze, aplicativo de trânsito e navegação, o projeto Como Viver em São Paulo Sem Carro e o Instituto de Engenharia lançam, nesta quarta, o app SP Sem Carro. “A ferramenta orienta o deslocamento pela cidade de São Paulo por meio de diversos modais, como a pé, de bicicleta, ônibus, metrô e táxi, para os quais apresenta estimativa precisa de tarifa”, informam os divulgadores do projeto. “É uma opção útil para quem não faz uso do automóvel, calculando tempo de deslocamento e caminhos diferentes daqueles indicados por outros aplicativos para os veículos particulares.”

O app foi desenvolvido para ser usado em smartphones. Os deslocamentos sugeridos sempre têm como foco modais alterantivos ao carro. “O sistema de georreferenciamento do aparelho encontra a localização do usuário, se essa for a sua origem; ao digitar o seu destino, o sistema vai encontrar as melhores rotas e definir o tempo de viagem para cada opção de modal. Para os transportes pagos (Metrô, CPTM ou táxi) ele apresenta o custo”, diz o texto de divulgação.

Concebido pela Santa Clara Ideias e pela produtora Mustaxe, o app SP Sem Carro será disponibilizado a partir de quarta-feira inicialmente em versão MVP para iOS (aparelhos da Apple) – sigla em inglês que quer dizer uma edição básica que permite aos usuários experimentarem o produto e, de forma colaborativa, apresentarem sugestões de melhoria. Em breve será lançada a versão para aparelhos com o sistema Android. E regularmente o SP Sem Carro incorporará novas funcionalidades, algumas já em produção.