Eu vinha tentando conseguir uma entrevista com Waldomiro Zarzur, este controverso personagem da história da construção civil de São Paulo, desde os tempos de Veja São Paulo. Foi mais de um ano de muitos telefonemas até conseguir convencê-lo da conversa – que acabou sendo a primeira de várias. O perfil saiu no espaço Paulistânia, que havia no Estadão. Para ler, basta clicar no link:

Exatamente cinco anos após a publicação da reportagem, ele morreria, aos 92 anos. Coube a mim – por ironia do destino em um plantão de sábado – a tarefa de redigir seu obituário.