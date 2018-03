Você já viu São Paulo do alto do Edifício Altino Arantes?

Pincei no Youtube o vídeo acima. Dá uma ideia de como é ver São Paulo do alto do Edifício Altino Arantes, o famoso “prédio do Banespa”, no centrão da cidade. Um mar de prédios, não é?

Você já subiu lá? Saiba que é possível – e de graça. Basta ir ao local (Rua João Brícola, 24; de segunda a sexta, das 10h às 15h) munido de documento com foto. Menores de 18 só sobem acompanhados de um responsável. E – importante! – o trajeto entre o 32º e o 34º andares é feito somente por escadas.

Por último, a organização do passeio adverte: a visita ao mirante não é recomendada a pessoas que sofram de medo de altura ou espaços pequenos, labirintite, vertigem, entre outros.