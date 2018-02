Você conhece a USP?

OLHA SÓ…

A Universidade de São Paulo aproveita as férias para oferecer três passeios pelo campus no Giro Cultural USP. O ‘Vista Panorâmica’ percorre toda a extensão da Cidade Universitária, apresentando a história da instituição e mostrando cada uma das escolas, faculdades, institutos e museus. No ‘Acervo Cultural’, o destaque é o patrimônio artístico do campus, como a Torre do Relógio, as esculturas de Tomie Ohtake e o monumento em homenagem a Ramos de Azevedo. O ‘Acervo Científico’ é indicado para os que querem conhecer um pouco dos trabalhos de pesquisa da USP, com paradas, por exemplo, no Museu Oceanográfico e no Museu de Anatomia Veterinária.

Vista Panorâmica: sáb. (13), 10h/11h30. Acervo Cultural: hoje (12) e 26/7, 14h/ 16h. Acervo Científico: dia 23/7, 14h/16h. Grátis. Inscrições: girocultural @ usp.br

