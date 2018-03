Viu um cão colorido por aí?

Depois das vacas, dos rinocerontes e dos orelhões, chegou a vez das esculturas coloridas de cães se espalharem por São Paulo. A partir de hoje, está em cartaz o projeto Dog Art- que expõe réplicas de cachorros das raças buldogue, daschund, dogue alemão, galgo e vira-lata, com fibra de vidro em tamanho natural.

Confira as datas e locais da mostra:

Shopping Market Place – de 22 de abril a 12 maio com 50 esculturas

Metrô – linha verde – Vila Madalena – de 22 a 30 de abril com 30 esculturas

Metrô – linha vermelha – Santa Cecília – de 30 de abril a 12 de maio. Terá oficina e exposição com 30 esculturas

Metrô – linha azul – Paraíso – durante o mês de maio. Terá oficina e exposição com 30 esculturas

Mube – dia 15 de maio acontece o leilão dessas peças

Mube – exposição entre os dias 13 e 16 de maio

Atualização: A obra que ilustra este post, batizada de Montanha, é da artista plástica Claudia Saller (que também é a autora da foto!).