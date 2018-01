Vitrais de muita pompa e história

Os centenários vitrais que ornamentam o Teatro Municipal foram completamente restaurados na última grande reforma da instituição, concluída em 2011. No total, são 300 metros quadrados de vitrais – cerca de 200 mil pecinhas de vidro. A obra de arte é assinada pela família Sorgenicht, uma verdadeira grife do setor – estima-se que 80% dos vitrais artísticos existentes hoje no País sejam de autoria do clã.

No último dia 1º, em um ato inédito na história do espaço cultural, o Teatro Municipal abriu suas portas para a posse de um prefeito: o tucano João Doria.

