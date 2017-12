FOTO: REPRODUÇÃO

Fruto da paixão do empresário Dimas de Melo Pimenta, cuja empresa fabrica, entre outros itens, relógios, o Museu do Relógio existe desde 1975. São mais de 700 itens diferentes no acervo. Ele começou a montar sua coleção nos anos 1950. Uma visitinha virtual pode ser feita por este link.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 20 de dezembro de 2013