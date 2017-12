FICA A DICA



A Casa das Rosas tem neste mês três eventos guiados para mamães e papais com bebês de colo. Trata-se do programa ‘Faz do Colo uma Casa’, hoje (18), às 14h30, terça (22), às 10h, e quinta (24), às 14h30.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de julho de 2014

