COMEMORAÇÃO

Reduto paulistano de 11 povos do Leste Europeu, a Vila Zelina comemora seu 85.º aniversário no domingo. Haverá apresentações folclóricas e pratos típicos. A programação pode ser conferida no site www.amoviza.org.br.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de outubro de 2012

