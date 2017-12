Vila velha

FOTO: HÉLVIO ROMERO/ ESTADÃO

Fica no bairro do Belenzinho a vila operária mais antiga do Brasil. O conjunto, batizado de Vila Maria Zélia, foi erguido em 1917, com residências de trabalhadores, escola, hospital, farmácia, teatro e igreja.

Ainda que muito descaracterizadas, 117 edificações resistiram ao tempo. É lá que funciona, por exemplo, a sede do Grupo XIX de Teatro. Desde 1992, a vila é tombada pelos órgãos municipal e estadual.

R. dos Prazeres, 362, Belenzinho. www.vilamariazelia.com.br

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 13 de dezembro de 2013

