Vila na internet

OLHA SÓ…

Moradores e frequentadores da Vila Madalena, na zona oeste de São Paulo, acabam de ganhar uma ferramenta interativa para acompanhar as opções de lazer, consumo e serviços do bairro. Trata-se do site Mapa da Vila, disponível em www.vilamundo.org.br/mapadavila.

Roteiros. O site permite tanto que o usuário busque por tema como também ajuda a montar trilhas temáticas sobre o mapa do bairro. Por exemplo: é possível listar todos os brechós da região e fazer um roteiro por eles, organizados geograficamente. O site foi criado por uma equipe formada por profissionais de arquitetura e de geografia, além de jornalistas.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de fevereiro de 2013

