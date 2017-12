Vila Madalena ganha ‘moeda própria’

A Vila Madalena vai ganhar uma “moeda própria”. Batizado de Vila Mundo, o cupom social pretende servir de estímulo ao desenvolvimento criativo local – quem usá-lo terá descontos de até 50% em lojas, bares, galerias, casas de shows, restaurantes, salões de belezas e outros empreendimentos. O lançamento será na quinta (15)

O grafiteiro Kobra, que até pouco tempo atrás tinha um ateliê na própria Vila Madalena, cedeu ilustrações que foram utilizadas para produzir camisetas, com tiragem limitada, que divulgam a plataforma. A moeda será gerida pela Vila Mundo, com apoio do Instituto Acqua e da Rede Brasileira de Criatividade.

Este é o link para aderir.

Para mais informações, o e-mail é moedadavilamadalena@gmail.com.