Vila Itororó na TV

Chamada por muitos (erroneamente, diga-se) de surrealista, a Vila Itororó, sem dúvida alguma um dos locais mais pitorescos e curiosos da história de São Paulo, será o destaque do programa ‘Arquiteturas’ deste sábado (5), no SescTV.

No coração do bairro da Bela Vista, a vila é um conjunto remanescente de casas erguidas no início do século 20. De inegável valor histórico, o local foi tombado pelos órgãos municipal e estadual de proteção ao patrimônio e desapropriado pela Prefeitura. Em processo de restauro – seguindo as diretrizes de projeto dos arquitetos Decio Tozzi e Benedito Lima de Toledo -, o endereço deve sediar, em breve, um projeto cultural.

O programa ‘Arquiteturas’ vai mostrar depoimentos de frequentadores do local, além de análises de especialistas. Um exemplo é a arquiteta e urbanista Aline Fidalga. “Totalmente voltada pra seu interior, a circulação se dá por ruas internas, em um terreno de miolo de quadra. Essa característica dava outro estilo de vida aos moradores da vila, diferente dos vizinhos”, diz ela, no episódio – que será exibido às 21h deste sábado, no canal SescTV.

As fotos abaixo, feitas em 2012, mostra a vila pouco antes do início das obras de restauro: