Vidas nos trilhos

__________________________________________

‘Estações e Moradas’ é uma inusitada peça teatral de 35 minutos que mostra como, ao longo de décadas, várias gerações estruturaram suas famílias às margens do Rio Tietê e ao longo das vias ferroviárias. Criada e interpretada pelos atores Lukas Torres e Nayara Meneghelli, a trama integra a programação do Espaço Socioambiental da CPTM, no Parque Ecológico do Tietê. Grátis, o espetáculo pode ser assistido aos sábados, às 15h, nas ruas do Jardim Keralux, comunidade vizinha a um dos canteiros de obras de implantação da Linha 13-Jade, na zona leste de São Paulo. Até o fim do mês.