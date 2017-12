Vereadores querem que Haddad auxilie a suspender reintegração de posse do Parque Augusta

__________________________________________

Abaixo, cópia do ofício que leva a assinatura do vereador Aurélio Nomura, da presidente da Sociedade dos Amigos, Moradores e Empreendedores do bairro Cerqueira César, Célia Marcondes, e dos vereadores Gilberto Natalini, Ricardo Young e Toninho Véspoli.

“EXMO. SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – DR. FERNANDO HADDAD

REF: PARQUE AUGUSTA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM FORÇA POLICIAL.

Na qualidade de representantes da Comunidade de Cerqueira César (Jardins e Consolação) e dos MOVIMENTOS DE LUTA em prol do PARQUE AUGUSTA – ALIADOS, AMIGOS, ORGANISMO PARQUE AUGUSTA, ETC, vimos pela presente expor e a final requerer o quanto segue:

1) Que está programada para amanhã 04 de março o cumprimento do mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área, COM FORÇA POLICIAL;

2) Que a população está temerosa de confrontos e força desnecessária;

3) Que os Ocupantes que se encontram no PARQUE lá estão como GUARDIÕES DO MEIO AMBIENTE, GUARDIÕES DO PARQUE e não com o “animus proprietatis”;

4) Que com o levantamento do dinheiro pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, para a compra do Parque, a negociação amigável já vem sendo desenvolvida , estando as partes na “mesa de negociação”.

5) Assim, consideramos, “data vênia”, desnecessário um desgaste com a REINTEGRAÇÃO MEDIANTE FORÇA POLICIAL, mesmo porque nos dias subsequentes poderá ocorrer a realização do PARQUE AUGUSTA, com a entrega do mesmo à mesma população que lá se encontra ali.

6) Diante do exposto, requer-se SEJA PROVIDENCIADA A SUSPENSÃO DA REINTEGRAÇÃO, até porque o seu cumprimento trará mais revolta e desgastes políticos, e que nenhum prejuízo representa a manutenção dos jovens na área, os quais “FAZEM GUARDA PERMANENTE DO LOCAL”.

Termos em que,

Pedem deferimento.

São Paulo, 3 de Março de 2.015

SAMORCC – SOCIEDADE DOS AMIGOS, MORADORES E EMPREENDEDORES DO BAIRRO CERQUEIRA CÉSAR (JARDINS E CONSOLAÇÃO)

www.samorcc.org.br

Vereador AURÉLIO NOMURA (PSDB)

Vereador GILBERTO NATALINI (PV)

Vereador RICARDO YOUNG (PPS)

Vereador TONINHO VÉSPOLI (PSOL)”