Verde e grande

Nele, caberiam 50 Ibirapueras. O maior parque do município de São Paulo é o Parque Estadual da Cantareira, ao lado do Horto Florestal, na zona norte. São 79 milhões de metros quadrados de área verde, onde vivem árvores como a imbuia, a canela-preta e a canela-sassafrás. E bichos como o bugio, o gato-do-mato, o gavião-pomba, a jaguatirica, o macuco, o jacuguaçu e o bacurau-tesoura-gigante. O parque, que foi fundado em 1963, conta com trilhas abertas à visitação.

