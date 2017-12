Ver SP – sobre duas rodas

OLHA SÓ…



FOTO: DIVULGAÇÃO

Essa é para quem gosta de pedalar pela cidade. No domingo (1º), o Shopping Pátio Paulista promove um passeio ciclístico de 20 km por alguns dos principais pontos turísticos paulistanos – estão previstas paradas no Pátio do Colégio, Mosteiro de São Bento, Estação da Luz, Mercado Municipal, Teatro Municipal e Praça da Sé. Limitado a 250 participantes, todo o percurso será acompanhado por guias e por um fotógrafo profissional.

Pedalando com o Pátio. Shop. Pátio Paulista.

Dom. (1º), 8h/10h30. R$ 35. Inscrições em www.shoppingpaulista.com.br.





Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 30 de maio de 2014

