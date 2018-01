Vende-se tempo

O conceito é de um ‘anti-café’. No Lemni, inaugurado ano passado na Rua Simão Álvares, 781, na Vila Madalena, paga-se por hora – e não pelos produtos consumidos. Os primeiros 30 minutos custam R$ 12. A partir disso, a cada 15 minutos, R$ 3 são acrescentados à fatura.

Enquanto estiver lá, pode-se tomar café, chá e água, além de comer alguns quitutes – pães, biscoitos e bolos. As mesas retangulares, bem equipadas com tomadas, e a conexão Wi-Fi gratuita são um convite ao trabalho. Não à toa, o local é frequentado por gente com laptop a tiracolo.