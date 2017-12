Vem aí um ‘twittaço’ dos museus

__________________________________________

Instituições culturais do Estado de São Paulo vão participar do #MuseumWeek, uma iniciativa da rede de microblogs Twitter que incentiva os museus a revelar seus bastidores e curiosidades. Entre 28 de março e 3 de abril, será possível encontrar conteúdo por meio da hashtag que dá nome à ação.

Dos museus do governo paulista, participam Casa das Rosas, Casa Guilherme de Almeida, Catavento, Memorial da Resistência, Museu Afro Brasil, Museu da Casa Brasileira, Museu da Imagem e do Som, Museu da Imigração, Museu da Língua Portuguesa, Museu do Futebol (foto acima), Museu de Arte Sacra, Estação Pinacoteca, Pinacoteca do Estado, Paço das Artes, Museu Índia Vanuíre (Tupã), Museu Felícia Leirner (Campos do Jordão), Museu do Café (Santos) e Museu Casa de Portinari (Brodowski)

“Este ano, os temas da Museum Week estão relacionados à preservação e celebração da cultura, memória e herança cultural”, informa a Secretaria de Estado da Cultura, em nota. “Para acompanhar as postagens dos museus, basta pesquisar a hashtag #MuseumWeek e as missões diárias definidas pelo Twitter. O perfil da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo (@culturasp) também participará, compartilhando as postagens de destaque de cada museu.”

Em 2015, quando instituições brasileira participaram pela primeira vez da brincadeira, a ação contabilizou posts de 2825 museus de 77 países diferentes.

Confira os temas que serão trabalhados ao longo da semana:

Segunda-feira (28 de março): #secretsMW (segredos e bastidores dos museus)

Terça-feira (29 de março): #peopleMW (conhecidos e anônimos que ajudam a fazer o museu)

Quarta-feira (30 de março): #architectureMW (história do edifício e da vizinhança do museu)

Quinta-feira (31 de março): #heritageMW (herança cultural tangível e intangível)

Sexta-feira (1º de abril): #futureMW (projetos inovadores, planos futuros do museu)

Sábado (2 de abril): #zoomMW (detalhes e histórias que forneçam um ponto de vista diferente)

Domingo (3 de abril): #loveMW (mostrar as grandes atrações do museu)