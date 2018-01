Velhos tempos da Super-8

O prestigiado cineasta paulistano Fernando Meirelles é um dos verbetes do recém-lançado ‘Super-8 no Brasil: Um Sonho de Cinema’, de Antonio Leão da Silva Neto. É um catatau de 624 páginas com fichas

de filmes e autores de produções rodadas no formato desenvolvido nos anos 1960 – e que, hoje, é considerado cult por apreciadores do cinema. Meirelles gravou duas obras em Super-8: ‘Arquitetura Animada’, de 1978; e ‘Fermento Flashman (A Paranoia Estudantil)’, de 1979.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.