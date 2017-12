Um bom motivo para organizar as gavetas do armário: o projeto Meias do Bem recebe meias velhas – furadas, sem par, enfim, em qualquer estado – e as recicla, transformando-as em cobertores para moradores de rua e instituições filantrópicas. Desde 2013, 10 mil cobertores já foram distribuídos. Confira os pontos de coleta em meiasdobem.com.br.

