‘VC por SP’: documentários estreiam neste fim de semana

Dois minidocumentários que mostram as relações afetivas entre paulistanos e a cidade estreiam neste fim de semana, em comemoração ao aniversário de São Paulo. São vídeos de cinco minutos cada, produzidos pela Academia de Filmes, o Arq.Futuro e a HeySampa.

O material será exibido no sábado (23), às 15h30, na Casa Mário de Andrade (Rua Lopes Chaves, 546, Barra Funda); na madrugada de domingo para segunda (25), após a Caminhada Noturna, no Cine Dom José (Rua Dom José de Barros, 306, República); e na segunda (25), às 19h, no Mirante 9 de Julho (R. Carlos Comenale, Bela Vista). Grátis.