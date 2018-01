Vaticano lança medalha do Jubileu

A partir de segunda (4), estará disponível na sede da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica e nas diversas unidades da Livraria Editora Vaticana a medalha comemorativa do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, aberto em 2015.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Haverá versões em ouro, prata e bronze da insígnia, que traz o escudo do papa Francisco com a frase Iubilaeum Extraordinarium Misericordiae 2015, além da assinatura da artista autora da medalha, Mariangela Crisciotti. No verso, um relevo inspirado no quadro ‘O Retorno do Filho Pródigo’ do pintor e gravador holandês Rembrandt Harmenszoon van Rijn, inspirado na parábola cristã que consta do Evangelho – um dos mais simbólicos textos sobre a misericórdia de Deus.

De acordo com a Sala de Imprensa da Santa Sé, foram cunhadas 100 mil medalhas de ouro (97 quilates), 3 mil de prata e 3 mil de bronze.