Varrição virtual

No próximo sábado, os moradores do Edifício Copan, um dos cartões-postais do centro paulistano, vão participar de um extermínio coletivo dos vírus de seus computadores. A iniciativa, do Movimento Brasil Sem Vírus, é para alertar sobre o fato de que todos os dias 77 mil brasileiros são vítimas de golpes online, o que chega a causar perdas de US$ 60 bilhões por ano ao País.

Censo digital. De acordo com o movimento, há 580 computadores espalhados pelos 1.160 apartamentos do Copan, prédio que saiu das pranchetas de Oscar Niemeyer e foi construído entre 1951 e 1966.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 30 de janeiro de 2012

