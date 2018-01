__________________________________________

Quinze pontos da cidade vão receber a visita de uma inusitada van no mês de dezembro – carregada de palhaços, atores e outros artistas. Trata-se do projeto Oficinas na Rua, desenvolvido pelas Oficinas Culturais. São apresentações-relâmpago, em locais públicos. Estão previstos shows musicais, esquetes teatrais, arte circense e espetáculos de dança. A primeira parada da van cultural será ao meio-dia desta terça (2), no Largo da Concórdia, no Brás. De lá, a trupe corre para a Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra (mais conhecida como Praça do Forró), em São Miguel Paulista. Às 18h, é a vez da Praça Sílvio Romero, no Tatuapé, se tornar palco para as apresentações. Depois, na quarta (3), a programação chega à região central da cidade: ao meio-dia, no Largo São Bento; às 15h, na Praça do Patriarca; às 18h, na Praça Dom José Gaspar. Confira o roteiro completo no site www.oficinasculturais.org.br.