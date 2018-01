Vamos para o parque!

FOTO: DIVULGAÇÃO

De domingo a domingo, cinco parques paulistanos vão estar com uma programação especial para celebrar o Dia da Árvore (21) e o início da primavera (23). Trata-se do Festival Cultivar, em sua terceira edição. As atividades, todas grátis e bastante diversas, vão de uma expedição de reconhecimento da flora no Parque Trianon neste dom. (15), a contação de histórias no Parque Buenos Aires (no sáb., 21/9, às 10h). Há também observação de aves no Parque Villa-Lobos (sáb., 21/9, às 16h) e curso para montar uma hortinha em casa, no Parque da Água Branca, (dom., 22/9, às 13h).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 13 de setembro de 2013

