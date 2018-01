Vamos fotografar o Minhocão?

__________________________________________

A fotógrafa e arquiteta Mariana Orsi lança neste domingo (8) um projeto de saídas fotográficas mensais para documentar a cidade. A estreia será no Elevado Presidente Costa e Silva, o Minhocão, com a presença especial do arquiteto Jorge Bassani, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP).

O evento vai começar justamente com um bate-papo em que Bassani deve apresentar a história e curiosidades do Minhocão. “O projeto tem a intenção de promover uma redescoberta das cidades por meio da fotografia e da arquitetura, apurar o olhar sobre o entorno e ainda reunir pessoas com interesses em comum, fomentando a discussão sobre essas artes. A ideia é que, após 12 saídas (que podem acontecer em outras capitais), as melhores imagens sejam reunidas em uma exposição”, informa a organização do programa.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A participação é grátis. O grupo deve se encontrar às 9h na alça de acesso da Praça Marechal Deodoro. Dali, os fotógrafos terão cerca de 3h para clicar o entorno. É preciso se inscrever antes, na página do evento no Facebook.

Abaixo, alguns cliques de Mariana: