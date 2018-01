VaiTerBloomsday

Faz 27 anos que o paulistano comemora o ‘Bloomsday’ – dia 16 de junho, eternizado pelo escritor irlandês James Joyce (1882-1941) em sua obra ‘Ulisses’. Neste ano, a celebração começa já amanhã (14), às 14h, com uma palestra grátis no anexo da Casa Guilherme de Almeida (R. Cardoso de Almeida, 1943, 3673-1883). Na segunda (16), a partir das 17h, o grupo teatral Cia. Estrela D’Alva e outros artistas vão fazer intervenções cênicas e musicais pelas ruas de São Paulo, em um cortejo que sai da Casa Guilherme de Almeida (R. Macapá, 187, 3672-1391), com destino ao Finnegan’s Pub (R. Cristiano Viana, 358, 3062-3232).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 13 de junho de 2014

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tem Twitter? Siga o blog