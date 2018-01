Vai ter palhaçada nos parques

__________________________________________

Coletivo ‘Sampalhaças’ encerra neste fim de semana a atual temporada de seu cortejo cênico. Dia 20h, às 16h, as atrizes estarão no Parque do Trote, na Vila Guilherme. Dia 21, também às 16h, é a vez do Parque do Carmo. Os espetáculos são gratuitos.

A trupe é formada por dez artistas mulheres de diferentes origens e gerações e tem a direção do palhaço e músico Fernando Escrich. “No repertório musical do espetáculo estão canções particulares que marcaram as trajetórias de cada uma das palhaças, canções populares e outras originalmente compostas pelo diretor para o espetáculo”, informa o texto de divulgação.