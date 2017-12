Vai ter música na Casa Mário de Andrade

__________________________________________

Marcada para a próxima terça (29), a partir das 19h, a próxima edição da série Paixão por São Paulo vai reunir Daniel Bacchieiri – fundador e curador do StreetMusicMap – e os músicos do Kick Bucket. Em pauta, a relação das ruas de São Paulo com a arte, sobretudo a música.

Mais sobre o StreetMusicMap, neste link.

E, abaixo, vídeo que mostra trabalho do Kick Bucket, projeto de jazz, blues, soul e funk instrumental, em que o palco é a rua. O grupo é formado por Bruno Kioshi, Thiago Kim, Levy Santiago e Elcides Ribeiro

Organizado pelo grupo Hey Sampa, o evento é grátis. A Casa Mário de Andrade fica na Rua Lopes Chaves, 546, na Barra Funda.