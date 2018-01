Vai ter food truck nos parques

Os parques Villa-Lobos e Candido Portinari – uma espécie de anexo do primeiro – devem ter food trucks entre 1º de setembro de 28 de fevereiro. A Secretaria do Meio Ambiente, que administra dos dois parques, deve publicar nesta quarta, no ‘Diário Oficial do Estado’, um chamamento aos interessados em participar da instalação e exploração comercial de veículos do tipo, para comércio de alimentos e bebidas não alcoólicas, além de carrinhos para venda de cocos.

Após a publicação do edital, há sete dias úteis para os interessados em se candidatar apresentar toda a papelada. A cada fim de semana, os dois parques recebem, em média, 80 mil visitantes.

