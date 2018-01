Vai ter cineminha na praia urbana de SP

Vai ter cineminha na praia urbana de São PAulo. O projeto Cinesolar, iniciativa brasileira de cinema itinerante que exibe filmes a partir de energia solar, abre a temporada de 2017 com exibições neste sábado (25), na praia de Pipa SP, no bairro do Bixiga – a primeira praia urbana de São Paulo.

A programação começa às 17h, com uma exposição tecnológica que mostra a história do projeto. Das 18h às 19h, serão exibidos curtas com temas relacionados ao meio ambiente. Em seguida, às 19h, tem a pré-estreia do filme ‘O Jabuti e a Anta’ – dirigido por Eliza Capai.

É grátis. A praia urbana fica na Rua Doutor Alfredo Ellis, 198, no bairro do Bixiga.