Vai ter ‘carroceata’ no Largo da Batata

Para atrair visibilidade à questão da reciclagem de lixo, uma ‘carroceata’ está marcada para esta quinta (24), a partir das 16h, no Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo. O evento é do Movimento Pimp My Carroça, que existe desde 2012 – e, de lá para cá, já coloriu mais de 400 carroças de catadores de lixo.

“A carroceata levará Catadores ao Largo da Batata com o objetivo de mostrar a importância do trabalho que eles desenvolvem, que vai de geração de renda à redução de impacto ambiental, ajudando no equilíbrio térmico do planeta”, diz o texto de divulgação do evento. “E também reforçar o movimento #Reciclovia, intervenção urbana que pede alteração do Decreto 55.790/14, da Prefeitura de São Paulo, que autoriza o uso das ciclovias por triciclos, skates, cadeiras de rodas e outros modais, mas não menciona explicitamente a liberação para as carroças puxadas à mão.”

