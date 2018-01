Vai ter baião no Brás

Aniversário de 104 anos de nascimento do rei do baião, Luiz Gonzaga (1912-1989), a próxima 3ª (13) vai ser de festa na estação Brás da CPTM. A partir do meio-dia, o projeto Espalha Brasa recebe 28 grupos de cantores interpretando clássicos de Gonzagão. Entre os destaques da programação, estão Os Alegres do Nordeste e Farinha do Mesmo Saco. O local não foi escolhido por acaso: o Brás é o bairro paulistano que mais concentra nordestinos – 41% dos moradores de São Paulo vindos da Região Nordeste do País adotaram esse bairro.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.