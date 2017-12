Vai chover livro na periferia

OLHA SÓ…

“Quem se molhar nessa chuva vai ganhar um livro”, diz o convite. É a Cooperifa – ONG que realiza atividades culturais na periferia paulistana – que promove, pelo sexto ano consecutivo, o evento Chuva de Livros. A ideia é incentivar o hábito da leitura. Assim, todos os que comparecerem ao Sarau da Cooperifa na próxima quarta-feira (14) vão levar para casa um livro. São 800 títulos disponíveis, entre romances, contos, poesias, infantis. “A ideia do projeto é que as pessoas tenham seu próprio livro, façam o que quiserem com ele. Mas que, de preferência, leiam. A qualquer hora. Em qualquer lugar”, diz o poeta Sergio Vaz (foto), idealizador do sarau, que ocorre todas as quartas.

Bar do Zé Batidão. R. Bartolomeu dos Santos, 797, Jd. Ângela. 4ª (14), 20h30. Grátis.

