A Celeste foi eliminada da Copa no último sábado. Mas a curiosidade da seção Paulistices na Copa de hoje lembra de um evento ocorrido em dezembro do ano passado, em pleno Minhocão. Batizada de “O Uruguai é aqui”, a manifestação pedia que medidas progressistas adotadas pelo governo uruguaio fossem importadas pelo Brasil. Na pauta, questões referentes à descriminalização da maconha e do aborto e aos direitos homossexuais.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.