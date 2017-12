Unidos por SP

FOTO: DIVULGAÇÃO

Criado por três comunicadores – Paula Dias, André Rocha e Mateus Paoletti –, o projeto HeySampa vem promovendo debates, discussões e eventos para educar, valorizar e aumentar a utilização dos espaços públicos paulistanos. O grupo acredita que só assim as histórias da cidade vão permanecer vivas – e os cidadãos irão se reconhecer nelas. Quem quiser acompanhar pode ficar de olho na página do grupo no Facebook.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 2 de maio de 2014

