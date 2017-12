Cerca de 600 pessoas colocaram a mão na massa para melhorar a Praça Nossa Senhora Aparecida, em Moema, no último fim de semana. Elas arregaçaram as mangas e criaram novos espaços de convivência na área pública, dentro do projeto Vivo a Praça, criado em 2014 por uma empresa de telefonia. O programa já realizou mutirões nas praças Elis Regina, no Butantã, e Arlindo Rossi, no Brooklin.

