Uma foto aérea de 1958 com toda a cidade – que lembra muito a ferramenta do Google Maps – é a porta de entrada para um passeio pela São Paulo de antigamente. E o internauta também é convidado a revirar seus baús atrás de velhos álbuns de fotografias e a postar as imagens nos locais correspondentes. Conheça o Memória Paulista.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 8 de fevereiro de 2013