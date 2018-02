Uma passarela onde pode tudo

HAJA IMAGINAÇÃO!



Vale tudo. Ficar pelado, cantar alto, fazer caretas, gritar bastante ou simplesmente caminhar olhando para os lados. Batizada de #eununca (uma brincadeira com uma das mais populares “hashtags” do Twitter), uma passarela espelhada de 18 metros de comprimento será instalada no Viaduto Santa Ifigênia para que paulistanos possam, em pleno centro de São Paulo, fazer o que der na telha.

Do interior da passarela, será possível ver tudo o que acontece do lado de fora – a multidão que sempre cruza o viaduto e os carros que passam por baixo. Mas ninguém conseguirá ver o que o “usuário” da vez faz lá dentro. O mote da ação, conforme estará estampado em letras garrafais na entrada da passarela é: “a inexplicável sensação de andar por aí do jeito mais louco que você imaginar”.

A brincadeira está agendada para os dias 21 e 22, das 9h às 17h. Trata-se de uma promoção de uma marca de gomas de mascar – o objetivo é divulgar um produto novo. Até lá, a empresa promete fazer um oba-oba nas redes sociais, para anunciar tanto a ação quanto o novo chiclete.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 10 de outubro de 2011

