Uma ode aos palcos ‘ameaçados’ de SP

__________________________________________

O episódio de sábado (16), às 21h, do programa ‘Arquiteturas’, no canal SescTV, mostrará os teatros de São Paulo que, de alguma forma, têm sua existência ameaçada. Todos eles são pequenos, fazem parte do circuito alternativo, têm portas para a rua e, muitas vezes, são mantidos pelos próprios grupos que se apresentam ali. Vinte e duas casas devem aparecer no episódio – entre elas, o Oficina (foto), o Espaço dos Satyros e a Casa Laboratório para as Artes do Teatro.