Uma maratona gastronômica

RESTAURANT WEEK

De hoje até o dia 16, mais de 200 restaurantes paulistanos realizam a 11.ª edição do Restaurant Week, evento gastronômico em que os pratos têm preço fixo – R$ 31,90 no almoço e

R$ 43,90 no jantar.

De 2007 – quando houve a primeira edição – para cá, o Restaurant Week coleciona números impressionantes. No total, 2 milhões de pessoas aproveitaram a maratona gastronômica.

Foram consumidas 200 mil taças de vinho e 800 mil garrafas de água. Até hoje, 800 estabelecimentos diferentes já participaram, pelo menos de uma edição – nesta, há 60 estreantes.

Como já é tradição, a cada prato servido, R$ 1 é revertido para instituições beneficentes. Somadas todas as edições anteriores, R$ 750 mil foram revertidos a essas ações. A entidade escolhida desta vez é o Instituto Ayrton Senna.

Expectativa. A estimativa da organização é de que, nas próximas duas semanas, 400 mil clientes se sirvam dos menus especiais.

A relação de todos os restaurantes participantes pode ser conferida no site http://restaurantweek.com.br/sp.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 3 de setembro de 2012

