Uma joia do século 18

O altar da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, de Itu, depois do restauro:

O mesmo altar, antes das obras:

As imagens acima dão uma boa ideia da transformação por que passou a história Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária, de Itu, inaugurada em 1780. De inegável importância histórica, trata-se de um dos primeiros edifícios paulistas a serem tombados pelo governo federal – a proteção, datada de 1938, inclui todo o acervo de bens móveis, dos altares ao conjunto de imagens sacras, conforme ressalta o arquiteto Mauro David Artur Bondi, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

“Desde então, a igreja e alguns de seus elementos artísticos são objeto de pequenas e sucessivas obras de restauração, assim como de estudos de especialistas da arte do período colonial brasileiro”, conta Bondi. “O primeiro grande estudo é o clássico de Mario de Andrade intitulado ‘Vida e Obra do Padre Jesuíno do Monte Carmel’. Neste trabalho, obrigatoriamente, também é analisada a obra do pintor José Patrício da Silva Manso, nessa igreja.”

No último sábado, foi finalizada oficialmente a primeira etapa de uma grande obra de restauro da igreja – trabalho este acompanhado pessoalmente pelo arquiteto Bondi. “Passados 75 anos, agora na segunda década do Século 21, graças a essas obras de restauração, novos e surpreendentes elementos artísticos, elaborados por artistas até hoje desconhecidos, vieram à luz, enriquecendo o conjunto da capela-mor deste templo, e por que não dizer, enriquecendo a história da arte do período colonial em nosso Estado e no Brasil”, comenta o arquiteto. “A remoção de repinturas de tinta branca, no tabuado que revestem as paredes laterais da capela-mor, revelou curiosas cenas do Antigo Testamento da Bíblia, à moda de azulejaria em azul e branco, de autoria do desconhecido artista Matias Teixeira da Silva, executadas em 1788.”

As descobertas não param por aí. “Por sua vez, a remoção das diversas repinturas na talha do altar-mor revelou trabalho de esmerado escultor também desconhecido, Bartolomeu Teixeira Guimarães”, completa.

A seguir, mais fotos da histórica igreja: