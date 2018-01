Uma casa que vai durar 23 dias

Ação promocional da marca de carros homônima, La Maison Renault é uma casa-conceito que vai durar apenas 23 dias na Rua Oscar Freire (no número 1.052). A programação começa no sábado (18) e vai até o dia 12 de março. No jardim, haverá jantares de chefs como Claude Troisgros e shows de nomes como Marina de La Riva, Chico Chico, Ana Cañas, Marcelo Jeneci e Tiê, além de festa do bloco carnavalesco Tarado Ni Você.

Também estão previstas sessões de cinema silenciosas – dois filmes ao mesmo tempo em duas telas para uma plateia com fones de ouvido. E exposição de obras do artista plástico Speto, entre outros atrativos.

La Maison Renault

Rua Oscar Freire, 1.052. Jardins – São Paulo

De sábado (18) a 12 de março

das 10h às 22h, de terça a sábado

das 10h às 20h, aos domingos

Entrada grátis.

Programação em www.renault.com.br/capturexperience