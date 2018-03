Um tour judaico pelo Bom Retiro

IMAGEM: GOOGLE/ REPRODUÇÃO

O Centro da Cultura Judaica promove um tour guiado para conhecer os pontos ligados ao judaísmo no bairro do Bom Retiro. A pé, o passeio será conduzido pelo professor Carlos Alberto Póvoa, especialista no processo migratório dos judeus em São Paulo. O roteiro passa por ruas importantes para a história desses povos e sinagogas históricas como a Kehilat Israel – que fica na Rua da Graça e, inaugurada em 1912, é o mais antigo templo judaico da cidade.

Serviço: dia 29, das 9h às 13h30.

Local de saída: Instituto Cultural Israelita Brasileiro

Rua Três Rios, 252 – Bom Retiro.

R$ 20. Inscrições e informações pelo inscricao @ culturajudaica .org .br

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 26 de junho de 2013