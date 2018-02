Um tour histórico pelo Mackenzie

PASSEIO



Desde o início do mês, é possível conhecer as dependências históricas do câmpus de Higienópolis do Instituto Presbiteriano Mackenzie em um tour monitorado com duração de 1h30. Até a última sexta-feira, 300 pessoas já haviam feito o passeio – que é grátis, mas precisa de agendamento pelo telefone (11) 2114-8661.

A iniciativa, que deve se tornar uma atividade permanente, é parte das comemorações dos 141 anos de fundação da universidade paulistana.

O roteiro foi concebido pelo Centro Histórico Mackenzie e abrange toda a área do câmpus, que é tombada pelo órgão municipal de proteção do patrimônio. Um dos pontos visitados, por exemplo, é o Edifício Chamberlain (acima), conhecido como “castelinho”.

“Ele foi construído (em 1901) para abrigar o dormitório dos moços. Na década de 1950, foi reformado internamente. Hoje é a sede do laboratório de informática”, conta Diana Fernandes, responsável pelo Centro Histórico. “É o segundo prédio mais antigo do câmpus.” De construção anterior a ele, somente o Edifício Mackenzie, de 1896, que abriga o próprio Centro Histórico.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 24 de outubro de 2011

Tem Twitter? Siga o blog