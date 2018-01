“Leve suas crenças para darem uma voltinha.” Eis o mote do SP Haunted Tour, um passeio pelos locais mal-assombrados da cidade, cuja primeira edição de 2017 está marcada para sábado (28). O city tour noturno (com saídas às 19h e às 21h30) passa por pontos como o Cemitério da Consolação e a Catedral da Sé, com um guia relatando as lendas urbanas de São Paulo. Custa R$ 90 por pessoa. Informações pelo link: fb.com/sphauntedtour

