Um teto para…

No último sábado, um grupo de alunos do 2º e 3º ano do Ensino Médio do Colégio Guilherme Dumont Villares arregaçou as mangas e participou de um mutirão para reformar 16 casas na favela de Heliópolis, na zona sul. Durante o ano, eles se engajaram em uma campanha para arrecadar dinheiro para a compra de materiais de construção, vendendo rifas na escola. O projeto é organizado pela ONG Habitat para a Humanidade, que está presente em mais de 90 países – e que pré-selecionou as casas que foram beneficiadas.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 30 de agosto de 2013

