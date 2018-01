Um russo em SP

__________________________________________

Ao narrar a história de amor entre um russo e uma brasileira, o livro ‘Operação Caipiroska – Ação, Amor e Emoção na Cidade de São Paulo’, de Cindy Stockler, acaba mostrando diversos pontos turísticos paulistanos. No Mosteiro de São Bento, o casal se depara com uma preciosidade russa: um quadro de Nossa Senhora de Kasperovo – de 27 cm por 22 cm, adornado com 6 mil pérolas do Oceano Pacífico, de tamanhos diferentes e formas irregulares. O ícone foi doado à abadia por um oficial russo, ainda na primeira metade do século 20.